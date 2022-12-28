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السيسي يوجه صناديق الدولة بدعم «ذوي الهمم» بمليار جنيه

كتب:

نرمين عفيفي
02:28 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن صندوق ذوي الهمم يتطلب قانون ينظمه بشكل أكبر، ويكون هناك مصادر أكثر للصندوق من أجل خدمات أكثر، موضحا: «كنا من كام يوم بنتكلم عن الصناديق وأشياء من هذا القبيل».

وأضاف الرئيس: «هيئة قناة السويس نطلع منها 100 مليون، وصندوق الشهداء والمصابين بيطلع 100 مليون، وصندوق الرعاية الصحية أو التأمين الصحي يطلع 100 مليون، وصندوق الإسكان يطلع 200 مليون، والفريق محمد الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون».

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بقلم نرمين عفيفي