إطلاق اسم الراحل محافظ بورسعيد الأسبق على مبنى الديوان العام المطور

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، إطلاق اسم الراحل اللواء دكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق على مبنى الديوان العام المطور «الجناح الغربي»، تقديرا وامتنانٱ لما قدمه من جهود كبيرة خلال فترة عمله محافظٱ لمدينة بورسعيد.

أياديه بيضاء على بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق صاحب أيادي بيضاء على المحافظة، أحد رجال القوات المسلحة المخلصين الذين ساهموا في الارتقاء بورسعيد، وكان دائم العمل والاجتهاد والإخلاص من أجل المحافظة، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل لأهالي محافظة بورسعيد.

نعي محافظ بورسعيد

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نعى ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء دكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، الذي وافته المنية الأحد الماضي، ناعيا بأنه أحد رجال القوات المسلحة المخلصين.

كما تقدم محافظ بورسعيد صفوف المشاركين في تشييع جثمان اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، في مدينة القاهرة، وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الدكتور مصطفى كامل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن ينعم على أسرته بالصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن مبنى الديوان العام المطور «الجناح الغربي»، جرى تطويره حديثا ومزود بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومقام على أحدث طراز، ضمن أعمال التطوير التي شهدها الديوان العام مؤخرا.