انتهاء فعاليات مسابقة العروض الرياضية بمدارس بورسعيد 

انتهت اليوم، فعاليات مسابقة المدارس للعروض الرياضية المقامة بصالة عادل خير الله الرياضية باستاد بورسعيد الرياضي التي تنظمها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتوجيهات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي، مدير عام التعليم العام نائبا عن الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ولطفي عمر موجه عام التربية الرياضية، ومديري ومشرفي ومعلمي المدارس المشاركة في البطولة وأولياء الأمور.

بمشاركة 900 طالب

وتأتي هذه المسابقة بمشاركة 900 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية يمثلون 30 مدرسة، ما بين التعليم العام والفني والخاص، بواقع 10 مدارس للمرحلة الابتدائية، و10 مدارس للمرحلة الإعدادية للبنات، و7 مدارس للمرحلة الثانوية للبنات عام وفني و3 مدارس خاصة.

فوز مدرسة الشهيد أسامة

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للمسابقة عن فوز مدرسة الشهيد أسامة عيد عبد الرحمن الابتدائية، بالمركز الأول على مدارس مرحلتها، وفوز مدرسة القناة الإعدادية للبنات بالمركز الأول على مدارس مرحلتها، بينما فازت مدرسة رفيدة الأنصارية بالمركز الأول على مدارس مرحلتها.

جدير بالذكر، أن مرحلة التصفيات الأولية للمسابقة، انطلقت سلفا واستمرت لمدة أسبوع كامل على مستوى الإدارات التعليمية على أن يتم تصعيد الفرق الفائزة من كل مرحلة تعليمية لتمثيل تعليم بورسعيد في بطولة الجمهورية للعروض الرياضية المقامة في محافظة القاهرة.