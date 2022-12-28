بمشاركة 50 أسرة.. كواليس عمل فيلم «أبطال الحكاية» في احتفالية «قادرون باختلاف»

نال الفيلم التسجيلي «أبطال الحكاية» الذي عرض تضحيات وبطولات ذوي الهمم في احتفالية قادرون باختلاف، اليوم، إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الحضور.

مايكل أيوب، صاحب الشركة المنفذة للمعسكر الذي جرى فيه تصوير الفيلم، لم يصدق أن نتاج مجهوده الذي استمر لسنوات طويلة قد تحقق أخيرًا، من خلال حفل «قادرون باختلاف».

فخر ليس له مثيل، هكذا شعر «مايكل» بعد عرض الفيلم بالحفل، إذ غرغرت عيناه ورقص قلبه فرحًا، يحكي لـ«الوطن»، أن عرض الفيلم بحفل قادرون باختلاف كان نتاج مجهود لنا استمر 5 سنوات، قائلا: قدمنا خلالها 67 معسكرًا، بمشاركة 50 أسرة، وكان الفيلم ضمن إحدى هذه المعسكرات، وتحكي قصة الفيلم عن تجارب ذوي الهمم وحياتهم ويقدم محاضرات للأهالي وفقرات ألعاب، وتوعية الأمهات لكيفية التعامل مع أطفالهم.

نوعان من المعسكرات تقدمها الشركة المنفذة، الأول يسمى أنا وماما، والآخر أنا وعائلتي: «معسكر أنا وماما بيبقى فيه 50 أم، وأنا وعائلتي بيكون 50 أسرة كاملة، إحنا تعبنا في حاجة وبنحاول نوصل، روحنا محافظات كتير زي المنيا وأسيوط والفيوم والإسماعيلية، وقدرنا نوصل لعدد كبير جدًا في المحافظات من ذوي الهمم».

مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفل زاد «مايكل» فخرًا: «فخر كبير أوي إن الواحد قاعد بيشوف إن الرئيس السيسي بيتفرج على واحد من المعسكرات بتاعتنا، حاجة بتكلل تعب السنين».

صورت مشاهد الفيلم القصير بوادي النطرون، واستغرق الإعداد للفيلم مدة 8 أيام، 4 أيام للتحضير، و3 للتصوير، محاولًا خلال التصوير إخراج الأطفال ذوي الهمم والأسر من ضغط الكاميرا والتصوير، بحسب حديث المسئول عن المعسكر، ومدير الشركة: «أخدنا وقت طويل في التصوير لأننا كنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي المعسكر بيطيعته، الناس بتبقى بمشاعرها، نحاول نخلي العائلات لا تشعر بجو التصوير، وده أخد مجهود كبير».

الفنان أحمد الأمين يشارك في الفيلم

وشارك الفنان أحمد الأمين في تصوير الفيلم، فوجوده خلق حالة من السعادة بين الأطفال والأسر أثناء التصوير: «وجوده فرق جدًا معاهم، ووجوده كان مؤثر»، ويؤكد «مايكل» أن الشركة تقوم بعمل معسكرات عديدة في مختلف المحافظات، تجتمع فيها الأسر التي لديهم أبناء من ذوي الهمم في حالة يسوده الود والحب.

ويقدم «مايكل» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه واهتمامه الكبير بهؤلاء الأبطال من ذوي الهمم وبأسرهم.