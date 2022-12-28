محافظ بورسعيد يستعرض منظومة التخلص من المخلفات الصلبة وكنس الشوراع

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ممثلي شركة «ريلاينس» للاستثمار وإدارة المشروعات، لاستعرض مستجدات أعمالها في مجال تطوير منظومة التخلص من المخلفات الصلبة بمحافظة بورسعيد.

حضر اللقاء المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات، ومهندس مايكل حنا مدير الشركة.

استغلال المخلفات الصلبة

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للشركة عن مستجدات عملها في التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، ومعدلات العمل فيما يتعلق بجمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من مصادرها السكنية والتجارية والكنس اليدوي، والأوتوماتيكي للشوارع.

القضاء على ظاهرة النبش

كما تهتم الشركة بمحاولة القضاء على ظاهرة النبش، وتوفير موارد بشرية مؤهلة للعمل، كما تم استعراض خطة عمل الشركة ومميزاتها والتي توفر غرفة عمل يتم من خلالها متابعة العمل ومعدلات الاستجابة للشكاوى وتوعية المواطنين وأيضًا تدريب العمالة، والخدمات المقدمة بالشركة.

وأشاد محافظ بورسعيد بمجهودات الشركة في التخلص من منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بشكل متطور يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد، تماشيًا مع التنمية والتطور على كافة الأصعدة.