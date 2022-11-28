آخر مستجدات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارات ومحافظة الجيزة.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة، وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش.

استغلال المخلفات بدلا من دفنها

أكد اللواء هشام آمنة، حرص الوزارة على التنسيق مع محافظة الجيزة، لسرعة الانتهاء من التراخيص اللازمة للأرض التي سيقام عليها المشروع، بما يضمن نجاحه خاصة مع توجيهات رئيس الجمهورية ودعمه لمشروعات تحويل المخلفات للطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ علي البيئة، لافتا إلى أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وفي إطار المنظومة الجديدة للمخلفات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين الوزارة وكل الوزارات المعنية، فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وهذا المشروع الجديد سيساهم في تحسين جهود الدولة في التعامل مع المتولد اليومي للمخلفات بمحافظة الجيزة بدلاً من دفنها في المدافن الصحية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقدم كل الدعم والتنسيق الكامل لمحافظة الجيزة، مع كل الجهات الحكومية لإستصدار التراخيص اللازمة، كما ستقوم وزارة التنمية المحلية بعد تخصيص الأرض بمتابعة كافة المراحل التنفيذية للمشروع وحتى تشغيل للمحطة.

فتح مجالات الاستثمار في إنتاج الكهرباء

أكد وزير الكهرباء، اهتمام الدولة بالطاقة النظيفة واستخدام المصادر المختلفة، خاصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى استخدام المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية، الذي يخدم هدفين مهمين للحفاظ على البيئة وفتح مجالات استثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية، إذ يعزز ذلك الاستراتيجية العامة للطاقة، وأيضا ما تم من تطوير في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، لاستقبال هذه القدرات الناتجة من إنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار، سواء في مجال إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة أو استخدام المخلفات في إنتاج الكهرباء.

أهمية تحويل المخلفات لطاقة كهربائية

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، مشيرة الى أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، الذى وجه بضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا النوع من المشروعات الهامة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، حيث تساعد هذه المشروعات في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها، لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التي تؤدي الى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، مشيرة إلى أنه تم إقرار تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، بقيمة 140 قرشا لكل كيلو وات، طبقا لقرار تعريفة التغذية الكهربائية رقم 41 لسنة 2019، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة.

فتح المجال أمام المستثمرين بالقطاع الخاص

استكلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم فتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص من جميع أنحاء الجمهورية للاستثمار في هذا المجال، وقد قدمت إحدى الشركات الدراسة الفنية لهذه التكنولوجيا، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية، وتم مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع المقدم من قبل وزارة البيئة، وتم إصدار الموافقة عليها، وعلى التوازي تم إصدار العقد النموذجي لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشاري قانوني دولي، وتم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص مختلف الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأشاد بجهود ودور وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع باقي الجهات المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة، لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة، وفقاً للمخطط الزمني، كما أشاد بدور جميع الشركاء بالمنظومة، للتعاون في مجال إنشاء محطات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، وسيتم البدء بإقامة محطة في أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة من 10-12 فدانا.

تحويل المخلفات الصلبة البلدية لطاقة كهربائية

أوضح الوزير محمد صلاح، أن هذا اللقاء يأتي في ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، موضحا أن المشروع يهدف إلى معالجة 1200 طن/ يوم مخلفات صلبة بلدية إلى 30 ميجاوات/ ساعة؛ والذي يعمل على تحقيق عائد إقتصادي من عملية تدوير المخلفات، مؤكدا حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات، في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومى.

وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهود التي قامت بها المحافظة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية من الرفع المساحي والجسات لموقع المشروع في أبو رواش.