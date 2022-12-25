حصاد 2022.. 1337 نشاطا ثقافيا متنوعا في قطاع الفنون التشكيلية

يودع قطاع الفنون التشكيلية عام 2022 بكشف لحصاد أنشطته الفنية والثقافية المتنوعة، معلناً أن أجندة القطاع شملت على مدار العام 1337 نشاطاً فنياً وثقافياً وتراثياً وبيئياً ونوعياً خدمت كل الأعمار أطفال وشباب وكبار والاهتمام بفئات خاصة مثل المرأة وذوي الهمم، كذلك خصص جانب من الأنشطة لخدمة مبادرة حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً كجزء من استراتيجية وزارة الثقافة في هذا الشأن.

إقامة النسخة الثانية من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل

فقد شهد عام 2022 تنظيم 96 معرضاً فردياً، 46 معرضاً جماعياً، 14 معرضاً موجهة للشباب والنشء، 6 معارض موجهة لذوي الهمم، 4 معارض وجهت للمرأة، واحد عرض متحقي، كما تم إقامة النسخة الثانية من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، الدورة الخامسة عشر من مهرجان الحرف التراثية والتقليدية.

وفي ملف العمل الثقافي وأنشطته أقام القطاع 429 ورشة فنية في مختلف المجالات شملت كافة الأعمار والفئات المجتمعية المختلفة، 134 ندوة وأمسية شعرية، 112 عرضاً للأفلام، 35 معرضاً لنتاج الورش، 5 مسابقات، 6 عروض مسرحية، 2 عرضاً للمتحف الجوال، واستقبل 33 زيارة متحفية.

21 ورشة أون لاين

وفي مجال الحرف والفنون التراثية، أقام القطاع 45 معرضاً، 40 ورشة تعليم حرفة ومهارات ضمن مبادرة حياة كريمة، 21 ورشة أون لاين، كما أنتجت مراكز الإنتاج الفني 230 منتجاً تراثياً في مختلف المجالات بجانب الأزياء التراثية، فضلاً عن تقديم 12 بحثاً في هذا المجال.

هذا الاستعراض لأهم إنجازات قطاع الفنون التشكيلية خلال 2022 يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه كمؤسسة ثقافية وطنية تعي رسالتها التثقيفية والتنويرية والمجتمعية.