النشاط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية من 20 حتى 27 ديسمبر الجاري

تنظم الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية، سلسلة من الندوات الثقافية والورش الفنية في المواقع التابعة للقطاع، إذ تقيم إدارة البرامج الثقافية، ورش فنية في مجال الرسم on line، حول موضوع «لا للتنمر»، تستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، وذلك في 20 ديسمبر الجاري، فضلاً عن ورشة فنية عن «حقوق الإنسان» للفئة العمرية نفسها، وذلك في 27 ديسمبر.

يقام في الخميس من كل أسبوع في العاشرة صباحا، مشروع «علمني شكرا»، أشغال فنية بخامات مختلفة، وذلك بممر 35 بجوار متحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، واحتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، تقيم إدارة التربية المتحفية، ورشة فنية في مجال الرسم والتلوين، وتوليف خامات، وذلك بإحدى مدارس إدارة الدقي التعليمية.

يقام بمركز محمود سعيد للمتاحف بمنطقة جناكليس بمدينة الأسكندرية يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، ورشة فنية لتعليم أسس تمثيل المسرح «ذاكرة إنفعالية بانتومايم ومونودراما وفن الإلقاء»، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما ينظم متحف الفنون الجميلة بمنطقة محرم بك بمدينة الأسكندرية، الحفل الختامي لفعاليات الاتفاقية بين جامعة الأسكندرية، وجامعة كاسل بالمانيا، وذلك يوم 20 ديسمبر في تمام الساعة 9 صباحاً.

وبمركز سينما الحضارة في ساحة دار الأوبرا، يقام في الفترة من 18 حتى 21 ديسمبر، مهرجان القاهرة للفيلم القصير الدورة الرابعة.