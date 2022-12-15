رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

النشاط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية من 20 حتى 27 ديسمبر الجاري

كتب:

إلهام زيدان
11:26 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
قطاع الفنون التشكيلية

قطاع الفنون التشكيلية

تنظم الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية، سلسلة من الندوات الثقافية والورش الفنية في المواقع التابعة للقطاع، إذ تقيم إدارة البرامج الثقافية، ورش فنية في مجال الرسم on line، حول موضوع «لا للتنمر»، تستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، وذلك في 20 ديسمبر الجاري، فضلاً عن ورشة فنية عن «حقوق الإنسان» للفئة العمرية نفسها، وذلك في 27 ديسمبر.

يقام في الخميس من كل أسبوع في العاشرة صباحا، مشروع «علمني شكرا»، أشغال فنية بخامات مختلفة، وذلك بممر 35 بجوار متحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، واحتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، تقيم إدارة التربية المتحفية، ورشة فنية في مجال الرسم والتلوين، وتوليف خامات، وذلك بإحدى مدارس إدارة الدقي التعليمية.

يقام بمركز محمود سعيد للمتاحف بمنطقة جناكليس بمدينة الأسكندرية يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، ورشة فنية لتعليم أسس تمثيل المسرح «ذاكرة إنفعالية بانتومايم ومونودراما وفن الإلقاء»، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما ينظم متحف الفنون الجميلة بمنطقة محرم بك بمدينة الأسكندرية، الحفل الختامي لفعاليات الاتفاقية بين جامعة الأسكندرية، وجامعة كاسل بالمانيا، وذلك يوم 20 ديسمبر في تمام الساعة 9 صباحاً.

وبمركز سينما الحضارة في ساحة دار الأوبرا، يقام في الفترة من 18 حتى 21 ديسمبر، مهرجان القاهرة للفيلم القصير الدورة الرابعة.

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة تجتمع مع «وليد قانوش» بعد تكليفه برئاسة قطاع الفنون التشكيلية

رئيس قطاع «الفنون التشكيلية» الجديد: أتمنى أن أكون على قدر المسئولية

رئيس «الفنون التشكيلية»: افتتاح متحف الجزيرة قريبا بعد الانتهاء من ترميمه

لعشاق الفن التشكيلي.. افتتاح 3 معارض في أسبوع واحد

رئيس «التنسيق الحضاري» الأسبق: الكتب المترجمة عن الفن التشكيلي دعاية طيبة لمصر
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.