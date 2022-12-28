رئيس «الفنون التشكيلية» يعلن الفائزين بجوائز الدورة 33 من صالون الشباب

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش تفاصيل جوائز الدورة 33 من صالون الشباب، والمقام حاليا بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا.

وقال وليد قانوش في بيان صحفي، إن صالون الشباب الذي بزغ فجره في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ليصبح أحد أهم روافد إثراء الحركة التشكيلية المصرية بما أحدثه من حراك وفاعلية وبما قدمه من أسماء بات لها وزنها على الساحة التشكيلية، وكم من تجارب غير تقليدية ولدت من رحم الصالون، كانت وقتها طليعية حداثية والآن رسخت لنفسها ولأصحابها.

وتابع، أنه المشهد الذي لا يمكن تفويته من أجل الاستمتاع بالفن.. بالمغامرة الإبداعية.. بروح التنافسية المتوهجة.. وكلما تحرر الفنان الشاب من تأثير أساتذته نحو ذاته باحثا عن هوية خاصة به كلما كان قادرا على تسجيل اسمه كفنان واعد لمستقبل حركة رائدة هي الحركة التشكيلية المصرية.

جوائز صالون الشباب

وذهبت جوائز هذه الدورة التي جاءت تحت شعار «الفن.. آفاق المستقبل» إلى:

الجائزة الكبرى وقيمتها 50 ألف جنيه: محمد سمير الجندي «خزف».

جوائز الصالون الثمانية بقيمة 30 ألف للواحدة توزعت بين: «جائزة التصوير» ذهبت مناصفة بين يوسف منتصر زكي محمود ومصطفى سيف النصر محمد.

«جائزة الرسم» دعاء عبدالواحد إسماعيل.

«جائزة النحت» أحمد محمد أحمد.

«جائزة الخزف» مناصفة بين رحاب رشدي رشاد و أميرة حسني عبدالجليل.

«جائزة الجرافيك» مناصفة بين مينا نصيف فهمي و أميرة جمال محمد.

«جائزة التجهيز في الفراغ» منى وحيد محمد نوارة.

«جائزة الفنون الرقمية» مناصفة بين محمود خالد ربيع.

«كمبيوتر جرافيك» وخلود عوني جاويش.

«تصوير ضوئي»، «جائزة الميديا» تم تحويلها إلى 2 جائزة تشجيعية بقيمة 15 ألف جنيه لكل جائزة ليصل عدد الجوائز التشجيعية إلى 4 جوائز متساوية ذهبت إلى: سلمى عبدالخالق علي «جرافيك»، روضة يحيى فتحي وياسمين محمد لاشين «فيديو آرت»، محمود أحمد عبدالعظيم «تجهيز في الفراغ»، منة الله مسعد عبدالرازق «نحت».

أما جائزتي الاقتناء لمتحف الفن المصري الحديث فكانتا من نصيب مصطفى محمد سعد بكر «نحت»، نوران محمد أحمد الغباشي «خزف».

لجنة التحكيم

تجدر الإشارة أن لجنة الفرز والتحكيم لهذه الدورة ضمت كل من: عادل ثروت رئيسا، وعضوية الدكتورة هبة عزت الهواري، والدكتورة جيهان فايز، والدكتور أسامة حمزة، والدكتور محمد نبيل عبدالسلام، والفنان إسلام عبدالله.