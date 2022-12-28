قناة القاهرة الإخبارية: ضغوط داخلية وخارجية تواجه الوجود الفرنسي في أفريقيا

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن فرنسا حدّثت خطتها الاستراتيجية، للتعامل مع القارة الإفريقية خلال عام 2022، لا سيما بعد أن بات ارتفاع النفوذ الروسي والصين في القارة السمراء، أمرًا مقلقًا للتواجد الفرنسي التاريخي بأفريقيا، وذلك خلال رسالة له على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية».

فرنسا تواجه حملات روسية في إفريقيا

وأضاف «شقير»، أن فرنسا تواجه حملات روسية، تهدف لتذكير الدول الإفريقية بالمآسي التي عاشتها تحت الاحتلال الفرنسي، وهو ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون، للعمل على محو هذه الصورة، وتأكيد أن هذه المآسي كانت جزءً من الماضي، كما أن باريس تواجه ضغوطًا داخلية من أجل تغيير سياساتها في مواجهة الإرهاب بالساحل الإفريقي، خاصة في ظل تعرض أفراد الجيش الفرنسي، لمخاطر مختلفة خلال تنفيذ هذه الخطط.

باريس عازمة على استعادة مكانتها في القارة السمراء

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الضغوط، دفعت باريس للعمل على إشراك دول أوروبية في جهود مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي، مشيرًا إلى أن باريس عازمة على استعادة مكانتها في القارة السمراء خلال السنوات المقبلة، كما أجرى الرئيس الفرنسي عددًا من اللقاءات مع القادة الإفارقة خلال عام 2022، في خطوات نُظر إليها على أنها محاولة من جانب الرئيس الفرنسي لوضع قدم بلاده مجددًا بإفريقيا.