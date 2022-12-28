خبير تكنولوجي لقناة القاهرة الإخبارية: الهجمات الإلكترونية جزء من الأزمة الروسية الأوكرانية

قال أحمد الشيخ، المتخصص في أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن إعلان روسيا عن تعرضها للهجمات الإلكترونية بنسبة 80% عام 2022 أمر منطقي؛ إذ أن موسكو تريد إيصال فكرة أنها تتعرض لهجمات من حلفاء أوكرانيا، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية، وبالأخص أعضاء الناتو.

الهجمات الإلكترونية جزء أساسي من الحرب

وأضاف «الشيخ»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا أعلنت عن تعرضها لهجمات الكترونية بنسبة 300% بعام 2022، أي أنها تتعرض لأكثر من 4000 هجوم من جانب روسيا، مشيرًا إلى أن تبادل الاتهامات بين الجانبين حول تعرضهما لهجمات الكترونية أمر منطقي، لأن الهجمات الإلكترونية جزء أساسي من الحرب الدائرة حاليًا في أوكرانيا.

يجب التعامل بحذر مع التصريحات الروسية والأوكرانية

وأشار المتخصص في أمن وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الهجوم الأهم والأول قبل انطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية بساعات كان هجومًا الكترونيًا، إذ تم استهداف قمر صناعي بأوروبا من أجل عرقلة الإتصالات في أوكرانيا، لكن امتد تأثير ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الهجمات الإلكترونية جزء من الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد على أنه يجب التعامل بكثير من الحذر مع التصريحات الروسية والأوكرانية، إذ أنهم يتبعوا أسلوب المبالغة «البروباجندا»، مشيرًا إلى أن الحرب الإلكترونية ليس مجرد اختراق أنظمة دفاعية او أجهزة فقط، موضحًا أن ما ينشر القلق والخوف بين الجانبين هو اختراق الأنظمة الدفاعية وتسريبها وليس اختراقها من أجل عرقتلها.