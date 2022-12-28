قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن عودة أوروبا لاستخدام الفحم (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «إسبانيا تعتمد على الألواح الشمسية لحل أزمة الطاقة»، تناول تخوفات العالم من عودة الدول الأوروبية لاستخدام الفحم للحصول على الطاقة، حيث تدور العديد من التساؤلات حول دور الفحم في إنقاذ القارة الأووروبية في ظل أزمة وقود غير مسبوقة.

وأوضح التقرير، أنّ أوروبا قطعت شوطًا طويلًا على طريق التنمية والتحول إلى الطاقة النظيفة، بل ودعم التحول لها في دول العالم الأقل نموًا، لكنها قد تعود إلى الوقود التقليدي.

أكثر بلدان أوروبا تعود مجددًا إلى الفحم

وأضاف التقرير، أنّ أكثر بلدان أوروبا تعود مجددًا إلى الفحم، الذي قاد ثورة القارة الصناعية بنهاية القرن الثامن عشر، حيث تتجه ألمانيا إلى تعزيز اعتمادها على الفحم، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة طاقة غير مسبوقة على حساب أهدافها المناخية الطموحة.

برلين عززت حرق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية

وأوضح التقرير، أنّ برلين عزّزت حرق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية بأسرع وتيرة خلال 6 سنوات، كما تستعد لتكون واحدة من الدول القليلة التي تزيد واردات الفحم العام المقبل، فالفحم وقود رخيص نسبيًا، لكنه من أشد مصادر الطاقة تلويثًا للبيئة، وعاد يلفت الأنظار وسط سعي البلدان إلى منع تكاليف الطاقة، من التسبب في انهيار اقتصادي.