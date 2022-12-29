«سامي» بائع هدايا الكريسماس ببورسعيد: نجدد كل عام على حسب احتياجات الناس

كعادته كل عام، جاء محمد سامي من طنطا إلى بورسعيد مع عائلته، لبيع هدايا الكريسماس علي الرصيف بشارع طرح البحر، والتي يجرى تصنيعها بأيديهم، ويفتخر مرددا: «لا تقولي صينى ولا ياباني دي صناعة أبو حبيبة أجمل هدايا الكريسماس بأرخص الأسعار».

خاله علمه الصنعة

ويقول محمد سامي: «عائلتنا تصنع هدايا الكريسماس وتعلمنا المهنة من خالي أبو حبيبة، فهو جمع أسرته لصناعة هدايا الكريسماس وكل مرة نجدد حسب التصميمات العالمية واحتياجات الناس».

ويتمنى «سامي» تشجيع الصناعة المصرية، فهي أفضل وأرخص من الصيني وغيره من المنتجات الأجنبية، وفيها لمسة فنية نتميز بها دون غيرنا، مشيرا إلى أن خاله يده «تتلف في حرير»، ويحرص على صناعة هدايا المناسبات مثل الكريسماس وعيد الحب وغيرها.

بوكس بابا نويل

وأوضح الشاب في حديثه مع «الوطن»: «هذا العام صنعنا (بوكس بابا نويل)، وهو صندق فيه بابا نويل، ويجمع فيه الهدايا والحلوى، بجانب شجرة عيدالميلاد، دباديب وماسكات وإكسسوارات للشعر ونظارات عليها بابا نويل»، مشيرا إلى أنه يجرى صناعتها من القماش والبلاستيك والورق المقوى بألوان متعددة تناسب أذواق الجميع.

وأشار محمد سامي، إلى أنه «نأتي إلى بورسعيد عند شارع طرح البحر؛ لأنه المتنزه الأكثر إقبالا في المحافظة، ونفترش الرصيف عدة أيام قبل يوم رأس السنة الميلادية، ونعرض منتجاتنا بأسعار تنافسية»، مؤكدا أنهم حرصوا على عدم المغالاة في الأسعار رغم ارتفاع أسعار الخامات حتى يستمتع الجميع شراء هدايا الكريسماس.

وتابع: «تتراوح أسعار القطعة من 15 إلى 1000 جنيه، حسب الحجم والخامات المصنع منها قطع الهدايا».

هدايا الكريسماس ترسم البهجة

ويؤكد الشاب: «أهالي بورسعيد يحرصون على الاحتفال برأس السنة الميلادية وشراء الهدايا كبار وصغار، وأشعر بالسعادة أنا وعائلتي ونحن نرسم البهجة على وجوه الأهالي، خاصة الأطفال».