خبيرة إتيكيت لـ«السفيرة عزيزة»: هدايا الكريسماس ينبغي أن تناسب الأذواق

قالت شيماء البهي، خبيرة الإتيكيت، إن اختيار هدايا رأس السنة يجب أن تكون على ذوق الشخص المقدم له الهدية، متابعة: «نقدر نشتري برفان أو ملابس إذا كانت درجة القرابة تسمح بذلك، ولكن في المناسبات العامة ممكن أن نشترى هدية مناسبة للبيت خاصة، وإذا كانت المرة الأولى لزيارة البيت».

نوع العزومة.. المحدد الرئيسي لنوع الهدية

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والمذاع على فضائية «DMC»، أن نوع العزومة، المحدد الرئيسي لنوع الهدية، إذ يمكن أن تكون نوعا من الطعام إذا كانت في رمضان، أما في الكريسماس يجب أن تكون الهدايا متعلقة بالمناسبة، وتنقل حالة سعادة للشخص المقدم له الهدية.

الهدية المفضلة

وأشارت خبيرة الاتيكيت إلى أن سؤال الشخص عن الهدية المفضلة له يمكن أن يكون مقبولا في حال وجود علاقة قرابة أو صداقة قوية تسمح، والبعض يقدم قسيمة مشتريات هدية للشخص ليختار مايحلو له.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.