طبل ومزمار بلدي لـ«بابا نويل» في مرسى علم احتفالا بالكريسماس (صور)

استقبلت مدينة مرسى علم، سائحا يرتدي زي «بابا نويل»، بالزفة بالطبل والمزمار البلدي على الشواطئ احتفالا بالكريسماس، حيث فاجأ بابا نويل السائحين الأجانب على الشواطئ قادما على عربة وأجرى جولة بشواطئ مرسى علم، ووزع الهدايا على السائحين والأطفال من مختلف الجنسيات تزامنا مع احتفالات مرسى علم بالكريسماس.

احتفالات الكريسماس على شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق فنادق مرسى علم استقبلت بابا نويل بزفة بالطبل والمزمار البلدي، وسط تفاعل وفرحة السائحين الذين شاركوا بابا نويل احتفالات الكريسماس وتوزيع الهدايا علي شواطئ مرسى علم.

وأوضح عثمان في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالات بابا نويل بالكريسماس بفنادق مرسى علم تستمر حتى مساء اليوم وتشمل برنامجا ترفيهيا وتورتة كبيرة بمشاركة السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم.

بابا نويل يحتفل بالكريسماس في مرسى علم

وقال ديديه لامبريخت رئيس مجلس إدارة مجموعة الفنادق المستضيفة لبابا نويل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بابا نويل وهو سائح بلجيكى يدعي كون هلارت ويأتي للإحتفال بأعياد الكريسماس للمرة العاشرة في الغردقة ومرسى علم.

ولفت إلى أن زيارة بابا نويل بدأت أمس في الغردقة ويستكمل برنامج الزيارة اليوم في مرسى علم وتشمل الزيارة احتفالات بابا نويل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع هدايا ويحرص دائما على قضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة مع أسرته بفنادق البحر الأحمر، والذي ينتظره السائحون كل عام.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

ومن جانبه أشار كريستوفر لامبرخت قنصل بلجيكا في البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الآلاف السائحين حول العالم تفضل قضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة فى المدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة ومرسى علم، موضحا بأن مرسي علم تجذب السائحين لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية واجمل شواطئ العالم.