حسين الجسمي بعد تهنئة الرئيس السيسي: «أغلى مباركة.. شكرا مصر»

أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن سعادته بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي له بمناسبة عقد قرانه أثناء مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء.

ونشر حسين الجسمي فيديو مشاركته في الاحتفالية، وعلق قائلا: «الحمد لله ودي أغلى مباركة.. ‏شكرًا حبيبتي مصر.. ‏شكرًا فخامة الرئيس».

مشاركة الجسمي في احتفاليه قادرون

وقدم الفنان حسين الجسمي، خلال احتفالية قادرون، أغنية بصحبة ذوي الهمم، وعقب انتهاء الجسمي من أدائها، هنأه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «يا جسمي.. أنا عارف خدوك من فرحك يعني.. مبروك وسعداء بوجودك معانا ودايما بتشاركنا، والإمارات شعب حبيب لينا، ألف مبروك ومتشكرين والله وشايف القدرات اللي عندنا عاملين إزاي».

ليرد الجسمي، قائلًا: «الله يبارك لك، دي أغلى مباركة المصري ما يتقالهوش لأ.. وأنا سعيد دايما بوجودي في مصر، ومصر حلوة».