الرئيس يوجه بتعديل شرط سن المتقدم في مسابقات التعليم القادمة لـ40 عاما

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سير المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، إذ استمع لعرض من رئيس الجهاز بشأن نتائج كل من مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وكذا مسابقة شغل 14813 وظيفة معلم مساعد «معلم فصل»، وأيضا مسابقة شغل 3197 وظيفة معلم مساعد «رياض أطفال» في 14 محافظة، وهي المسابقة التكميلية، بعد اجتياز عدد 11990 للامتحان الالكتروني في المسابقة الأصلية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل شرط السن في مسابقات شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليصل إلى 40 عاما بدلا من 35، وتعديل شرط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى لخوض المسابقة، إلى الحصول على تقدير مقبول، وذلك في إطار إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الشباب في خوض المسابقة.

ووجه رئيس الوزراء، بإعلان نتائج المسابقات على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وتسليمها إلى الوزارات المعنية لإعمال شئونها، بحيث يتم الإعلان اليوم، عن نتيجة مسابقة الأئمة، وغدا نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل، والمسابقة التكميلية لمعلم مساعد رياض أطفال.

وأكد دعمه التام لآلية عمل المسابقات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التي توفر إمكانية اختبار أكثر من 1500 متقدم إلكترونيا في اليوم الواحد، مع ضمان اختيار أكفأ المتقدمين لشغل الوظائف العامة، وتوفير مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، في عملية الاختيار التي تمنح فرصا متكافئة بين المتقدمين، دون أدنى تدخل بشري، مطالباً المُرشحين لشغل الوظائف بالالتزام بمدونة السلوك الوظيفي والارتقاء بالخدمات العامة وحسن معاملة المواطنين.

وفيما يتعلق بمسابقة معلم فصل، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز فتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي، على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وتقدم للمسابقة عدد 89394 متقدماً لشغل 14813 وظيفة، انطبقت الشروط على 60695 متقدماً، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 55624 متقدماً، واجتازه منهم 14530 متقدماً في 27 محافظة.

وفيما يتعلق بالمسابقة التكميلية لمسابقة رياض الأطفال، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم فتح باب التقديم في مسابقة شغل عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في الفترة من 14 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، وذلك في 14 محافظة، منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة.

و8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها، والمحافظات هي: القاهرة، وقنا، والشرقية، والأقصر، والجيزة، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسيوط، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، مشيرا إلى أنه تقدم للمسابقة عدد 5765 انطبقت الشروط على عدد 4863 متقدما، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 4497، واجتازه منهم 1656 متقدماً.

وعن مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف، أشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة الأئمة قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ15 يوما، حتى يتمكن الراغبون في التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم «أون لاين»، على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022.

وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15988 متقدماً، وانطبقت شروط الترشيح لخوض الاختبار الإلكتروني على عدد 13096 متقدماً، وحضر منهم الاختبار 9618 متقدماً، ونجح منهم 548 متقدماً، وذلك بعد أن اجتازوا اختبارات إليكترونية وشفوية.

كما عرض الدكتور صالح الشيخ نتيجة مسابقة شغل ( 240 ) وظيفة مهندس "النوعية" لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات وحاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، حيث أوضح رئيس الجهاز أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين 6280 متقدمًا، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان على 5695 متقدمًا، بينما حضر منهم الاختبار الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز عدد 4406 متقدمين، وذلك في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري، اجتازه منهم 293 متقدماً ونجح منهم 240 مهندساً.