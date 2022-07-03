لميس الحديدي: توجيه رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لمتابعة شكاوى المواطنين من الطرق

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة من خبراء واستشاريين لنظر شكاوى وملاحظات المواطنين حول الطرق، معلقة على جولة الرئيس السيسي التفقدية للمحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة قائلة: «جولة مهمة قام بها الرئيس، وأكد أنه يتابع عن كثب شكاوى المواطنين وأن الطريق الخاص بالساحل الشمالي لم ينته بعد».

لجنة من خبراء واستشاريين لبحث شكاوى المواطنين بشأن الطرق

وكشفت عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON، ما نسبته لمصادر خاصة عن وجود لجنة وجّه الرئيس السيسي بتشكيلها مكونة من خبراء واستشاريين فنين لبحث شكاوى وملاحظات المواطنين بشأن الطرق، متابعة «طريق الساحل الشمالي تطور إلى ست حارات بالإضافة لتسع كباري دائرية، وكتير من الخدمات جاري تنفيذها في الفترة القادمة».

أعمال طريق الساحل الشمالي لم تنته بعد بالكامل

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد بالأمس، أن أعمال طريق الساحل الشمالي لم تنته بعد بالكامل، موضحا أنه يتابع بنفسه آراء وملاحظات المواطنين بشأن الطريق.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقده أعمال الطرق الجارية بالقاهرة: «أنا بسمع ومتابع أي شكوى خصوصا ملاحظات المواطنين بشأن الطريق الساحلي، وعاوز أقول إن الطريق ده المفروض يخلص 30 يوليو أو منتصف شهر أغسطس، وده أمر يجب الانتباه ليه كويس لما تنتهي أعمال الطريق بكل الشغل الفني اللي عليه ويتعمل ليه الإرشاد اللازم ويتحط عليه عناصر الشرطة لضبطه».