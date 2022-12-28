رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر: الدولة حققت تقدما نوعيا في تأهيل ذوي الهمم

ثمنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف»، موضحة: حديث إنساني نابع من أب قبل أن يكون حاكم، ورسم البسمة والبهجة على وجوة ذوي الهمم، وضرب أروع الأمثال في معاني جبر الخواطر وكيفية تقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الشباب».

وأوضحت «العبسي»، في بيان لها، أن الدولة المصرية منذ أربع سنوات وأطلقت شعار ذوي الهمم ووضعت أولوية على قائمة أجندتها، وأحرزت بفضل جهود الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدمًا نوعيًا في دمج وتأهيل أصحاب الهمم، وتفعيل مفهوم الشمولية من المستويات كافة.

ولفتت إلى أن القيادة السياسية ماضية في طريقها نحو العمل على تأهيل ودمج ذوي الهمم في الوقت ذاته حريصة على سلك طريق خفض مسببات الإعاقة، سواء المتعلقة بزواج الأقارب، وحوادث الطرق، وغيرها من الأسباب التي تخلق طاقة شبابية عاجزة عن القيام بشيء معين.

وتابعت: «الرئيس اليوم كان حريصًا على التقرب من كل شاب من خلال تحفيزه وتشجيعه على الاستفادة من الإعاقة وضرب الأمثال في التحدي والبسالة في عمل الصالح للمجتمع وعدم وضع اي إعاقة كعائق أمام حب الوطن أو تحقيق الذات»

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لـ نساء مصر، أن إعلان وزيرة التضامن إطلاق مبادرات لدعم ذوي الهمم من خلال الاتاحة وكسب العيش وتسهيل عمليات التنقل لهم، والمبادرة الثانية عالمية تهدف إلي إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية للقادرين باختلاف، لافتة أن تلك المبادرات تستهدف حل مشكلات ذوي الاعاقة وتيسير كافة الخطوات التي يسلكوها سواء في بيئة العمل أو التعليم وكذلك في المصالح الحكومية.