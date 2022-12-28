أنغام عن أول حفل لها بعد أزمتها الصحية: ليلة لا تنسى

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها بحفلها الغنائي في الكويت، بعد أزمتها الصحية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت أنغام، مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها قائلة: «ليلة عمر.. قضيت معكم ليلة لا تنسى، غمرتوني فيها بحبكم ومشاعركم الجميلة الحقيقة.. أنغام في الكويت».

أزمة أنغام الصحية

وعادت أنغام لاستئناف نشاطها الفني بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وأدت الي دخولها لغرفة العمليات، وإجراء عملية جراحية، وأعلنت ذلك الصفحة الرسمية لأنغام، عبر نشر بيان صحفي عبر صفحتها الخاصة، حيث جاء فيه: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة، اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى».

لتعلن بعد أيام عبر إنستجرام، تعافيها قائلة: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعاءكم وحبكم، الذي غمرني من كل جانب».