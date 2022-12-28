مسؤول سابق بالبترول لقناة القاهرة الإخبارية: مصر أصبحت مصدرا رئيسيا لإمدادات الغاز

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الحكومة المصرية، أعلنت أمس، طرح مزايدة عالمية جديدة؛ للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «يوسف» أن المناقصة التي طرحتها الدولة المصرية، عن طريق بوابة مصر الرقمية، للبحث والاستكشاف، تؤكد أن مصر تستمر في سياستها باتباع استراتيجيات حديثة ومتقدمة، وأن الطرح حين يتم عن طريق الإنترنت معناها السرعة في التداول مع الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في الاستثمار في البحث والاستكشاف وبالتالي سرعة في التلبية وتبادل المعلومات.

وأوضح أن الإعلان عن 12 منطقة في مزايدة واحدة، يعتبر رقمًا كبيرًا، والسبب هو أن أوروبا والكثير من دول العالم، تنظر إلى مصر على أنها دولة مهمة في إمدادها بالغاز الطبيعي، وأصبحت مصدرًا رئيسيًا في عملية الإمداد، كما أن الدول الأوروبية مهتمة بالغاز الطبيعي، ومصر تؤكد استمرارها بضخ الغاز بكميات كبيرة، ومن المهم أن يكون لدينا استدامة في إمداد الغاز.

وتابع: «الاكتشاف الكبير الأخير في مصر، يؤكد ما نشره معهد البحوث الأمريكي الذي قال إن منطقة البحر المتوسط في الجهة الاقتصادية المصرية بها مؤشرات واحتمالات كبيرة على وجود خزانات ضخمة من الغاز الطبيعي لم تكتشف بعد».