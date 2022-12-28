وزير البترول: ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 171% مقارنة بالعام الماضي

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي، خلال العام الحالي، لتصل إلى 8 ملايين طن، بزيادة مليون طن عن العام السابق.

وأشار في بيان عن حصاد الوزارة في عام 2023 إلى ارتفاع قيمة صادرات الغاز الطبيعى إلى 8.4 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال عام 2021، يزيادة 171%، بسبب زيادة أسعار الغاز المسال عالميا.

وأكد الملا نجاح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، التي أقرت في أغسطس الماضي، بتوفير كميات إضافية من الغاز للتصدير، بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.

استقرار كامل في السوق المحلي

وأضاف «استمراراً لما تشهده السوق المحلية من استقرار كامل في تلبية احتياجاتها من إمدادات الوقود، أوفت الوزارة باحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبلغ إجمالي ما استهلك منهما نحو 81 مليون طن، بزيادة 6.2% عن العام السابق، بواقع 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية، و45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي».

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار إلى النجاح في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، خلال العام الحالي، عبر تشغيل 125 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتوصيل الخدمة إلى 1.1 مليون وحدة سكنية للعام الرابع على التوالي.

وأضاف أن 200 منطقة جديدة استفادت بالغاز الطبيعي لأول مرة، مع استمرار توصيل الخدمة إلى قرى مبادرة حياة كريمة بإجمالي 185 قرية، والبدء في مد شبكات الغاز إلى 700 قرية ضمن المبادرة.