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قناة الحياة تعرض تقريرا عن أعمال مد الغاز الطبيعي بقرية الحوزة في أسوان ضمن حياة كريمة

كتب:

أحمد حامد دياب
07:09 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
أعمال مد الغاز الطبيعي

أعمال مد الغاز الطبيعي

عرضت قناة الحياة تقريرًا عن مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرية الحوزة بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وتحديدًا مد خطوط الغاز الطبيعي.

وصلات منزلية بطول 14 كيلومترا

ويشمل المشروع أعمال الوصلات المنزلية لمسافة 14 كيلومترا، وتحتوي خطوط الغاز الطبيعي على مواسير بولي إيثيلين أقطار 1 و2 و3 و6 بوصة وتستهدف 491 عميلا لتوصيل الغاز الطبيعي لهم داخل القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

توفير 500 فرصة عمل بالمشروع 

ويوفر المشروع لأهالي قرية الحوزة 500 فرصة عمل بشكل مباشر في المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويخدم أهالي القرية.

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بقلم أحمد حامد دياب