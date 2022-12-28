عاجل.. وزير الشباب يعلن بدء تنفيذ تكليفات الرئيس عن «قادرون باختلاف»

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البدء في تنفيذ كل تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، التي أقيمت اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية وتشريف الرئيس، واتخاذ الخطوات التنفيذية الفعلية للتكليفات الرئاسية.

الوزير يشكر الأهالي لسرعة الاستجابة

وقال بيان للوزارة، اليوم، تنفيذا لأولى توجيهات الرئيس، تواصل الدكتور أشرف صبحي مع كل من النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والاتحاد المصري لألعاب القوى، بشأن تحقيق رغبة الشاب «محمود أحمد» من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، لممارسة رياضته المفضلة داخل النادي الأهلي.

ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للنادي الأهلي، على استجابته الفورية لتحقيق رغبة بطل ذوي الهمم، متمنيا للاعب التوفيق والنجاح فى مسيرته الرياضية.

وكان الشاب «محمود أحمد»، طلب من رئيس الجمهورية، تحقيق رغبته في ممارسة ألعاب القوى بالنادي الأهلي، وذلك خلال الجلسة الحوارية ضمن احتفالية «قادرون باختلاف»