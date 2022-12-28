عاجل.. وزير الشباب: لولا وجود قيادة حكيمة ما تحققت إنجازات للقادرون باختلاف

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تطوير بعض المبادرات المهمة لدعم القادرون باختلاف، ومنها تطبيق كود الإتاحة بجميع المؤسسات الشبابية والرياضية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتوسع في إنشاء مراكز التخاطب في مراكز الشباب، وفقا للتقسيم الجغرافي والكثافة السكانية، والتوسع في تنظيم رحلات متخصصة لذوي الهمم، ضمن المشروع القومي للوزارة، لافتا إلى أنّ ما تحقق لذوي الهمم لم يكن يتحقق لولا وجود قيادة حكيمة تسعى دوما لاستيعاب الجميع.

احتفالية قادرون باختلاف

وأضاف وزير الشباب، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ بطولة أفريقيا المفتوحة، أول بطولة دولية بارالمبية لرفع الأثقال استضافتها مصر، موضحا أنّه على صعيد التنمية الشبابية، جرى تنفيذ 1497 برنامجا، بمشاركة ملايين الشباب المتعاونين مع مؤسسات المجتمع، وهي الكنيسة والأزهر الشريف والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والتضامن، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وأكد صبحي، أنّ الحال تبدّل الآن، وأصبحت الأسرة التي أنعم عليها الله بأحد ملائكة قادرون باختلاف تفتخر بأنّ لديها بطلا عالميا في الرياضة أو موهوبا في الفنون أو معيدا في الجامعة أو مذيعة في التلفزيون.

تعزيز مشاركة القادرون باختلاف في جميع الرياضات

ولفت وزير الشباب، إلى قدرة الوزارة على استضافة أكبر الأحداث العالمية الرياضية وتعزيز مشاركة القادرون باختلاف في جميع الرياضات، مثل «البوتشا، ورياضيات الصم والمكفوفين والإعاقات الذهنية»، إلى جانب التوسع في أنشطة الرياضة والفن لذوي الهمم، بالتنسيق مع وزارة الثقافة.