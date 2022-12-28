إحدى بطلات «قادرون باختلاف»: الرئيس السيسي حققلي حلمي واتصور معايا

قالت جودي محسن، الطفلة التي غنت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالية «قادرون باختلاف»، إنها في قمة سعادتها بسبب غنائها أمام الرئيس.

وأضافت «محسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة dmc: «أنا كنت مبسوطة جدا وروحت عشان أسجل الأغنية وقالولي أنت بتعزفي على البيانو كويس، وغنيت وحسيت وأنا بغني قدام الرئيس بفخر كبير، بقالي 3 سنوات في قادرون باختلاف، وكان نفسي أتصور مع الرئيس وهو حققلي الحلم دا».

وتابعت: «كنت مكسوفة شوية، وأكتر حاجة عجبتني في الحفلة، الصورة مع الرئيس السيسي واتبسطت بيها جدًا، وفرحت أكتر أما الرئيس كلمني».

واستطردت: «أختي زيي من القادرين باختلاف ومن أكتر الناس المقربة مني، وماما من أكتر الناس اللي ساعدتني في حياتي وبحبها جدا».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات هن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.