«القومي لذوى الإعاقة»: الدولة تدعم الدفاع عن حقوق ذوي الهمم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى احتفالية «قادرون باختلاف» هي بمثابة رسالة للأشخاص ذوى الإعاقة بوجود مجلس قومي يدافع عن حقوق ذوى الإعاقة، وأن الدولة تدعم هذا المنهج.

كريم: مخصصات مالية جيدة لصندوق ذوى الإعاقة

وأضافت «كريم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن إعلان الرئيس السيسي، وتكليفاته بمخصصات مالية لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي جرى بالفعل إصدار قانون بشأنه، فيحاول الرئيس مع الجهات المعنية، أن يكون للصندوق مخصصات مالية، تقوم بالمشروعات القائم عليها الصندوق.

كريم: الصندوق يطلق مشروعات مهمة جدا

واستطردت: «المشروعات اللي هيقوم بيها الصندوق، كلها مشروعات مهمة جدا، منها مشروعات إنشاء المستشفيات ومشروعات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، ومشروعات دعم وتمكين الموهوبين وأصحاب المهارات من أبنائنا، ولدينا الكثير من القدرات والمواهب الغنائية والتمثيلية والرياضية، وجميعهم لديهم ثقة في أنفسهم وقادرين يكونوا مشاركين في تنمية الوطن»

وأوضحت أن المشروع كذلك، معنيا بالمشروعات الصغيرة كالتمكين الاقتصادي وغيره، ويجب أن يكون ذوى الإعاقة مستقلين ويستطيعوا أن يعيشوا حياة مستقله.