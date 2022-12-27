القومي للبحوث: 6 ملايين طن إجمالي الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة

نجحت مصر في تحقيق ارتفاع ملحوظ للصادرات الزراعية لتقترب من 6 ملايين طن لأول مرة بعام 2022، ليصل إجمالي الصادرات من أول العام حتى ديسمبر الجاري 5 ملايين و951 ألفا و512 طنًا، وحققت زيادة أكثر من 200 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، وجاءت صادرات الموالح بالمرتبة الأولى وبلغت مليونا و746 ألفا و629 طنا، وجاءت صادرات البطاطس الطازجة بالمرتبة الثانية بـ 621 ألفا و900 طن، لتحتل صادرات البصل المرتبة الثالثة وبلغت 510 الاف و552 طنا.

طفرات غير مسبوقة فيتطور الزراعة المصرية

وقال الدكتور زكريا فؤاد الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، إن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرات غير مسبوقة في تطور الزراعة المصرية، وهو ما كان له أثر كبير وفعال في توفير الأمن الغذائي المصري، للمواطن المصري على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الخارجي حدثت طفرة في تصدير الصادرات البستانية من الفاكهة والخضروات وكان على رأسها الموالح ويأتي بعدها البطاطس والفاصوليا والعنب والكثير من المحاصيل التصديرية.

مصر نجحت في فتح أسواق جديدة لدول جديدة

وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية وأزمة جائحة كورونا، أستطاع القطاع الاقتصادي المصري الصمود أمام كل هذه الصدمات والأزمات، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة لدول جديدة، إذ تصدر مصر ما يقرب من 6 مليون طن من المحاصيل البستانية سواء من الفاكهة أو الخضروات.