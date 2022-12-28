رئيس قطاع أخبار «المتحدة»: «إكسترا نيوز» تعكس كل ما يجرى على أرض مصر بجهود مذيعيها ومراسليها

«إكسترا نيوز تعكس كل ما يجرى على أرض مصر بجهود مذيعيها ومراسليها»، هكذا تحدث الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قناة «إكسترا نيوز»، خاصة بعد التطوير الذى شهدته خلال الفترة الماضية، لا سيما مع اتباع خطة الشركة المتحدة، التى قرّرت صُنع عملية تطوير لمجموعة قنواتها عبر خطط استراتيجية بدأتها فى 2021، وهى التى تسير على أكثر من مسار، بدأت بتطوير قناة «إكسترا نيوز»، وتنتقل القناة حالياً إلى مساحات إعلامية أكبر.

وعن أبرز التغطيات التى صنعتها قناة «إكسترا نيوز» بجهود القائمين عليها، قال أحمد الطاهرى: استطاعت قناة «إكسترا نيوز» أن تفرض ذاتها وسط منافسة قوية بين القنوات الأخرى، من خلال تقديم موضوعات بحيادية شديدة ومصداقية كبيرة، أثارت انتباه المتابعين، مشيراً إلى أن القناة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تحمّل العاملون فيها عبء المكوث بالقناة لأكثر من يومين متتاليين، لنقل الأخبار بشكل مباشر، وعلى مدار الساعة.

ووصف «الطاهرى» العاملين بفضائية «إكسترا نيوز» بأنهم رجال من ذهب، مع وضع ضغوط عليهم نتوقع منهم أعظم الأعمال، حيث إنهم مطالبون بمواكبة كل ما يجرى على أرض مصر، سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى بشكل حيادى ومنظم للمشاهدين، وهذه مهمة صعبة وتتطلب رجالاً حقيقيين مثل الذين يعملون فى «إكسترا نيوز».

وعن التطوير الذى شهدته قناة «إكسترا نيوز»، أوضح «الطاهرى»، أن هذا التطوير يأتى برعاية الشركة المتحدة التى تعتبر من أكبر الكيانات الإعلامية فى المنطقة، وظهر التطوير من ناحية الصورة والمضمون والتجهيزات اللوجيستية، بما يناسب الإطار المحدّد لها، وكذلك التطبيق الإلكترونى الخاص بـ«إكسترا نيوز» على متجر تطبيقات الهواتف المحمولة، وهو يعتبر التطبيق رقم 1 إخبارياً، وراديو «إكسترا نيوز» بدأ يُعلن عن نفسه، وكل ذلك المسار سيشمل تطويراً شاملاً.

وعن جهود الشركة المتحدة بالتطوير الذى يحدث للقنوات خلال الفترة الأخيرة، أكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقُدّم قطاعاً إخبارياً هو الأقوى بين القطاعات الإخبارية بالشرق الأوسط، بقنوات متعدّدة، منها إكسترا نيوز، ولكل قناة شخصيتها وكوادرها الإعلامية المتميزة، سواء مصرية أو عربية، ليعكس حجم وثقل مصر فى المنطقة، باعتبار أن مصر بؤرة ومصدر الأحداث، لا سيما أن أى حدث فى العالم ينعكس على القاهرة.

وتابع رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حديثه، قائلاً: «ضمن خطة التطوير التى شهدتها قناة إكسترا نيوز، تم تدعيمها بقناة إكسترا لايف، التى انطلقت منذ شهور»، مؤكداً أن قناة «إكسترا نيوز» لم تعد تستطيع أن تكون ملمّة بكل الأحداث المهمة التى تجرى فى مصر بسبب كثرتها، ولذلك تم إطلاق قناة لنقل الأخبار والفعاليات وورش العمل عبر البث المباشر، ومهمتها الرئيسية نقل ما يحدث على أرض مصر من إنجازات لحظة بلحظة والتسويق لمصر والمشروعات القومية.

وأشار «الطاهرى» إلى أنه ضمن خطة التطوير، من المقرر دخول عالم «ميتافيرس» وتوظيف الخدمة بشكل متدرّج فى قطاع أخبار «المتحدة» مع الشهور الأولى من العام الجديد عبر قنوات «القاهرة الإخبارية، إكسترا نيوز، إكسترا لايف»، مؤكداً أن مستقبل الصناعة الإعلامية سيفرض على كل العاملين إدراك حد الكفاية فى مجالات الجرافيك والبرمجة