قناة «إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» بشأن تقرير الأمم المتحدة عن مصر

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة extra news، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتقرير الأمم المتحدة عن مصر، بعنوان «الأمم المتحدة: مصر تمتلك تجربة رائدة في التنمية الحضرية والعمرانية».

مصر حققت إنجاز عظيم في ملف التنمية

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ مصر حققت إنجاز عظيم للغاية في ملف التنمية العمرانية والحضرية بشكل يتوافق مع تاريخها عبر عقود ماضية، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية قامت بإنجازات كان من المفترض حدوثها من 40 أو 50 عامًا، مضيفًا أنّ ما قامت به مصر آخر 8 سنوات كان مفأجاة للعالم بأكمله.

مصر ستستضيف المنتدى الحضري العالمي 2024

وأضاف «القاضي» خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ إنجازات مصر حصدت الكثير من الإشادات الدولية وليست محلية من الإعلام أو الشخصيات المشهورة فقط، ذاكرًا أنّ مصر ستستضيف المنتدى الحضري العالمي 2024 في نسخته الثانية عشر، وذلك أمر مهم يتعلق بالتنمية المستدامة والعمرانية.