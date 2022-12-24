إكسترا نيوز: أهالي قرية سنهور بالبحيرة يشيدون بـ«حياة كريمة».. ويشكرون الرئيس

أجرت الإعلامية آية عبد الرحمن لقاء تليفزيونيا مع إحدى الأسر بقرية سنهور في محافظة البحيرة، الذين أشادوا بدور مبادرة حياة كريمة في دعم الأهالي وتغيير وجه الحياة في القرية.

وقال أحد أفراد الأسرة، في اللقاء المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه قبل دخول المبادرة حياتهم، وعندما جلسوا مع مندوبتها في البداية، كانت مطالبهم مجرد أحلام: «كانت قاعدة بتسأل محتاجين إيه وطلباتكم إيه وبتكتب ورانا، فأنا واحد من الناس سألتها هو الكلام ده ممكن يتنفذ في يوم وليلة؟».

المباني والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع

وأضاف: «أنا واحد عندي 57 سنة، طول الوقت كنا مهملين مقارنة بالمدينة، وكل طلباتنا كان لازم نروحلها المدينة، أي طلب لازم تروح دمنهور، عايز تطلع بطاقة أو شهادة ميلاد وحتى المستشفى لازم نروح دمنهور».

واستكمل: «إحنا النهارده بعد الإنجازات اللي اتحققت، والمباني اللي أصبحت موجودة، ده كان بالنسبة لي حلم واتحقق، وأولادنا هيحسوا به».

الأهالي يشكرون الرئيس السيسي

وقال آخر: «بوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا يا ريس على الإنجازات، وشكرا على كل حاجة حلوة أنت عملتهالنا من طرق ومستشفيات وكباري وحتى الصرف الصحي والكهرباء، مافيش حاجة طالبنا بها من سنة إلا واتعملت واتحققت».