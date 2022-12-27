برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز يبرز عدد «الوطن» عن مشروعات حياة كريمة بكفر الشيخ

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، عدد «الوطن» اليوم، الخاص بمشروعات حياة كريمة بكفر الشيخ، بعنوان «حياة كريمة: صرف 500 مليون جنيه لمشروعات الصرف بكفر الشيخ».

التنمية العادلة

وقال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إنّ هناك أقاليم وقرى في محافظات مصر لم تحصل على حقها أو نصيبها من التنمية العادلة، وكان يعاني المواطن في العقود السابقة، مشيرًا إلى أنّ المركزية كان لها بعض السلبيات مثل تركيز الاهتمام على القاهرة الكبرى إلى جانب المحافظات الرئيسية مثل الإسكندرية.

تطوير الريف المصري

وأضاف «وهبة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التنمية أصبحت موزعة على كل الاقاليم والمحافظات المصرية، وهناك 700 مليار جنيه تم تخصيصهم لمبادرة حياة كريمة الخاصة بتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أنّ محافظ الإقليم الناجح هو من يستطيع رفع توصياته واحتياجاته بالإقليم.

وأشار إلى أنّ التنمية في محافظة كفر الشيخ مهمة للغاية، حيث تتمتع بوجود مصانع استراتيجية كبيرة لها دور فعال في المساهمة بالاقتصاد المصري.