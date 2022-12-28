استعدادات مكثفة في 22 كنيسة بكفر الشيخ لاستقبال أعياد الميلاد

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه وجه جميع الأجهزة التنفيذية لمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ بالاستعداد التام لاستقبال عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلاية، وذلك من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس، مع شن حملات دورية لمتابعة توافر الخدمات والسلع، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداً بعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة للأخوة الأقباط

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للأخوة الإقباط، بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد، معربا عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تهنئة البابا تواضروس

كما قدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولنيافة نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه تم وضع خطة حول الاستعدادات لاستقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لعام 2023، بمختلف القطاعات الخدمية، وجه محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، كما وجه الشكر لرجل الأمن بقيادة اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن على الجهود المبذولة لحفظ الأمن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بالاستعدادات لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، كما وجه رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 22 كنيسة، منتشرة بمدن المحافظة، منها 7 كنائس بمدينة ومركز كفر الشيخ، وبدسوق 5 كنائس، و كنيستين بسيدي سالم، و3 كنائس بقلين، وكنيسة بكل من الحامول والرياض ومصيف بلطيم وبيلا وبلطيم.

مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

وتم افتتاح مسار العائلة يوم 22 مارس 2021، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشسبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووزيري الآثار والسياحة والتنمية السابقين، وتعد هذه المنطقة هى ثانى موقع فى مصر ضمن مشروع مسار العائلة المقدسة يتم افتتاحه بعد تطويره.

ومدينة سخا مكان عريق حيث أنها مسقط رأس ملوك الأسرة 14 ومبنى الكنيسة ، ويوجد بها حجر عليه آثار أقدام تنسب للسيد المسيح عليه السلام، ويذكر المقريزي أنه فى القرن الخامس عشر كانت كنيسة دير المغطس يحج إليها المسيحيين من سائر الأنحاء، وحسب المصادر التاريخية القبطية فإنه نزلت العائلة المقدسة بمنطقة سخا لمدة 7 أيام، وتحتوي على العديد من الآثار الدينية المهمة أبرزها الحجر الذي انطبعت عليه قدم السيد المسيح وهو طفل خلال إقامة العائلة المقدسة، إلى جانب العديد من المخطوطات التي تم الحفاظ عليها داخل الكنيسة.