3 أيام إجازة في محلات الصاغة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة

أعلنت العديد من شركات بيع الذهب، تعطيل العمل اليوم، بمناسبة أعياد الميلاد، على أن تعاود النشاط، خلال الفترة من 27 لـ31 ديسمبر الجاري.

وقالت الشركات في إخطارات، عبر صفحاتها على منصّات التواصل الاجتماعي، إنّ السوق ستظل مغلقة يومي 1 و2 يناير 2023، على أن تعاود النشاط يوم 3 يناير 2023 بشكل طبيعي.

وحافظت أسعار الذهب على انخفاضها في محلات الصاغة لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل سعر الجرام الذهب عيار 24 الأكثر مبيعاً 1897 جنيها، وعيار 21 الأكثر مبيعاً، بسعر 1660 جنيها، وعيار 18 بسعر 1423 جنيها، وعيار 14 النحاسي 1107 جنيهات، وعيار 12 الأكثر رداءةً بـ949 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13 ألفا و280 جنيها.

عالمياً، حافظ الذهب على انخفاضه الأخير إلى ما دون 1.800 دولار للأوقية يوم الجمعة وكان من المقرر أن ينهي الأسبوع تغيرًا طفيفًا، بعد أن تراجعت خلال هذه الفترة من خلال تغيير وجهات النظر حول مسار رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية.

يوم الخميس، انخفض المعدن بنسبة 1.2% بعد أن عززت البيانات الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع حجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وإبقائها مرتفعة لفترة أطول، وسط مخاوف من أن المزيد من التشديد النقدي من البنوك المركزية الرئيسية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود العام المقبل.