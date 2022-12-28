خبراء إعلام: أصبحت رائدة في مجال الأخبار.. وتتميز بالحرفية.. وتعد إحدى منارات «الجمهورية الجديدة»

جهود كبيرة وملحوظة يشهدها أداء قناة «إكسترا نيوز» خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت القناة تطوراً ملحوظاً من أكثر من ناحية، وكذلك مثلت دوراً كبيراً فى إبراز جهود الدولة، والتعريف بالمشروعات التنموية التى تقوم بها، وكذلك حملت على عاتقها رسالة التصدى للشائعات والأفكار المغلوطة والهدامة، بحسب عدد من خبراء الإعلام الذين أشادوا بأداء القناة ودورها المحورى الذى تقوم به باعتبارها إحدى منارات إعلام الجمهورية الجديدة.

وقال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، إن قناة «إكسترا نيوز» منذ نشأتها وهى واعدة ودائمة التطوير فى أدواتها ومعداتها وأجهزتها، وكذلك فى عنصرها البشرى ما بين مذيعيها ومعديها ومراسليها ومخرجيها، فضلاً عن تناولها للأخبار ونقل الأحداث، ووجودها بقوة داخل كل الأحداث والميادين والمؤتمرات والفعاليات المهمة على المستوى المحلى والقارى والعالمى. وفيما يخص العنصر البشرى، يرى «سعدة» أن «إكسترا نيوز» أصبحت ولّادة وتعد إعداداً جيداً للكوادر فى مختلف التخصصات، وتحديداً ممن يظهرون على الشاشة، وذلك من خلال مذيعها الشبان والشابات الواعدين، الذين يمتلكون اللغة القويمة والأداء المهنى الرصين.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه من الناحية الإخراجية والمراسلين، يشهد كل دور تطوراً مستمراً فى الأداء والتناول الإخراجى، خاصة فى الفترة الأخيرة التى كان فيها العديد من الأحداث المهمة على الساحة ومن أهمها كان قمة المناخ «COP27»، حيث رأى الجميع تألق «إكسترا نيوز» فى تغطيتها المؤتمر وتناولها العديد من الموضوعات، ونقل الجلسات والأخبار بمنتهى الحرفية والمهنية. وتابع: «إنه إذا تم قياس عمر القناة بعمر الأخبار فإنه ليس بالطويل، ولكنه يعتبر مؤثراً جداً، وأيضاً فى فترة وجيزة أصبحت القناة رائدة وواعدة فى مجال الأخبار، ولا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للمشاهد والمتلقى المصرى، ولا مبالغة فى قول المشاهد والمتلقى والمتابع العربى». وأوضح الدكتور علاء نصير، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، أن «إكسترا نيوز» تعد قناة وطنية ويهمها مصلحة الوطن، والدليل على ذلك التحليل بالصور، ليس فقط حديث المذيعين أو الإعداد الجيد للعمل، ولكن يتبعه صورة أو فيديو للأحداث على الطبيعة، وإظهار إنجازات الدولة، وهو ما يعتبر إضافة مباشرة وجديدة لأعمال القناة، وإظهار مجهود الحكومة والدولة، وكذلك إيجاد الحلول لأى معوقات أو تحديات بشكل موضوعى بهدف حلها.

أستاذ إعلام: محايدة وتظهر المجهود الذى تقوم به الدولة ولا تقدم دعاية صفراء

ولفت إلى أن «إكسترا نيوز» تركز على تطبيق الحلول من خلال استضافة المسئولين لبحث سبل الحل، وهو ما يجعلها قناة محايدة، تظهر المجهود التى تقوم به الدولة، ولا تقدم دعاية صفراء لأى معوقات أو تحديات مثل قنوات أخرى. واستكمل «نصير» أن اختيار الموضوعات والملفات التى تعمل عليها «إكسترا نيوز» تحسب للعاملين فى القناة، ما يجعلها تمثل إضافة للقنوات والتليفزيون المصرى والدولة، مشيداً بالاختيار الجيد للمذيعين والمذيعات، والإعداد الجيد، والتنسيق بين فريق العمل سواء مخرجين أو معدين، وهو أمر مهم لطرح الملفات بأفضل صورة ممكنة، وتصل بشكل مباشر للمشاهد.

واستشهد أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر بأن هناك بعض القنوات خلال تغطيتها للأحداث تفتقر للتصوير الجيد، وهو ما ينعكس على جودة العمل، على الرغم من أن الصورة أمامهم تكون جيدة، إلا أنهم لا يجيدون تقديم تغطية جيدة للحدث، لافتاً إلى أن جميع هذه العوامل معاً توضح العمل.

الدكتور صفوت العالم: القناة شهدت تطوراً كبيراً انعكس على تغطية الأحداث والفعاليات المهمة

ومن جانبه، أكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه لا شك فى وجود تطور فى أداء قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية المصرية خلال الآونة الأخيرة، وهو ما لوحظ خلال دورها فى تغطية الأحداث والفعاليات المهمة التى شهدتها الأيام الأخيرة.

وتابع «العالم» أن هذا التطور فى أداء قناة «إكسترا نيوز» يتطلب العمل على عدة عناصر لمواكبة المنافسة العالمية، منها عامل السرعة وتطوير الأداء والتنويع فى أداء المذيعين، ودرجة من المرونة والسرعة.