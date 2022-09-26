الشركة المتحدة: توفير محتوى سينمائي مناسب للأسرة المصرية في قصور الثقافة

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين المتحدة ووزارة الثقافة من أجل توفير المحتوى المناسب للأسرة المصرية وعرضه في قصور الثقافة على مستوى الجمهورية بأسعار رمزية تصل إلى 20 جنيها، لافتا إلى أنّ المتحدة تتولى توفير المحتوى المقدم للعرض مع تطوير الجزء الخارجي لقصور الثقافة ووضع الإعلانات التي تدر الدخل للمشروع ليعتمد على ذاته دون الاعتماد على أي مساعدات.

الإعلام والقوى الناعمة

وأوضح المهندس حسام صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة» أن توظيف المحتوى الإعلامي في مختلف المجالات ينتج عنه قوة تساعد جهود الدولة في النهوض بالإنسان وتوفير الحياة الكريمة التي تليق به، لافتا إلى أن الإعلام ضمن القوى الناعمة التي تعتمد عليها الدولة وهو ما تقوم به الشركة المتحدة من خلال دعم جميع قطاعات الدولة على المستوى الإعلامي.

بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل سينما الشعب

كانت وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقعا بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن مشروع سينما الشعب أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة قصور الثقافة، التي تعرض أفلامًا في قصور الثقافة بمحافظات مصر، بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيهًا؛ لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة.

واتفق الطرفان على تطوير مشروع سينما الشعب، خلال الفترة المقبلة، وتنويع المحتوى بداخلها، وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.