مخرج «الباب الأخضر»: أشكر الشركة المتحدة على اهتمامها بعرض الفيلم

وجّه المخرج رؤوف عبد العزيز، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها بالحصول على حقوق عرض فيلم الباب الأخضر عبر منصة watch it.

عرض الفيلم ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي

وقال رؤوف في الندوة التي أقيمت عقب عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، إن مسئولي الشركة طلبوا مشاهدة الفيلم بعد الانتهاء من تصويره، مضيفا: «حينما علمت الشركة أن الفيلم من كتابة السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، قالت إنه لا يجوز لفيلم يتحدث عن هوية مصر أن يعرض في جهة غير مصرية، ولذلك أود الشكر لمسؤولي المتحدة على ذلك».

نسرين عكاشة تعلق على تصريحات رؤوف عبد العزيز

وعلقت نسرين أسامة أنور عكاشة على تصريحات رؤوف عبد العزيز قائلة: «أعتبر اهتمام الشركة المتحدة بعرض الفيلم عبر منصة watch it بمثابة تقدير للفيلم نفسه ولكل صناعه والقائمين عليه».

وكشف رؤوف عبد العزيز عن خطوات خروج هذا الفيلم للنور، قائلا: «تربيت على أعمال أسامة أنور عكاشة، وكنت أتمنى تقديم عمل مختلف، وعلمت من ابنته نسرين بوجود سيناريو الباب الأخضر، الذي كان يحبه الأستاذ أسامة بشدة، ولكنه كان دائم التعديل فيه، ولذلك اتفقت معها على إنتاجه وسعيد بردود الفعل الإيجابية بعد عرضه في المهرجان».