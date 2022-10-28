أحمد الطاهري يعلن أبرز أسماء قيادات قطاع الأخبار في الشركة المتحدة

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس القنوات الإخبارية، أسماء أبرز قيادات قطاع الأخبار بالشركة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

آية خيري مشرفا عاما على قطاع الإنتاج الفني

وكشف الطاهري عن تعيين ندى واصف مديرا للعمليات بقطاع أخبار المتحدة، وشادي شاش كبيرا للمذيعين بقناة «Extra New»، وكريم أسامة مديرا لإدارة التنفيذ والتشغيل في قطاع أخبار المتحدة، وأحمد الصياد مديرا لقطاع الديجيتال بقطاع أخبار الشركة المتحدة.

أحمد طرفاية مديرا لإدارة الإنتاج لمجموعة القنوات الإخبارية

كما يعمل أحمد طرفاية مديرا لإدارة الإنتاج لمجموعة القنوات الإخبارية بقطاع أخبار المتحدة، وآية خيري مشرفا عاما على قطاع الإنتاج الفني (برديوسر) بقطاع أخبار المتحدة.