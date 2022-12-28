أماكن للاحتفال برأس السنة في القاهرة.. «مش هتكلفك فلوس»

يزداد البحث في تلك الفترة من كل عام، عن أماكن للاحتفال برأس السنة في القاهرة، لاختيار مكان مناسب لمن يريدون الخروج والسهر ليلا احتفالا بالعام الجديد 2023، حيث توجد العديد من الخيارات التي يمكن الاستقرار عليها ولن تكلفك أموالا كثيرا، فبعضا منها مجانية تستطيع فيها التقاط الصور التذكارية المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض بعض المقترحات للخروج وأماكن للاحتفال برأس السنة في القاهرة.,

أماكن للاحتفال برأس السنة في القاهرة

ومن ضمن الأماكن للاحتفال برأس السنة، يمكن اختيار المولات الشهيرة المختلفة، مثل كايرو فيستيفال سيتي.

فيمكن الذهاب إلى كايرو فيستيفال سيتى، حيث الأجواء الباردة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تواجد الزينة وأشجار الكريسماس المختلفة والتي يمكن التقاط الصور المميزة بها مع الأحباب والأصدقاء، كما يوجد بها النافورة الراقصة، كما يوجد بها العديد من المطاعم إذاأردت تناول الطعام.

منطقة Waterway وRiver Walk

يمكن الذهاب إلى ذلك المكان في التجمع الأول شارع التسعين الشمالي من أمام بتروسبورت.

مدينة الشيخ زايد

يمكن الذهاب إلى شوارع الشيخ زايد والعديد من المولات بها التي تتزين أشجار الكريسماس وزينة أعياد الميلاد ويستمر التنزه بها إلى أوقات متأخرة من الليل تمتد للصباح الباكر.

سيتي ستارز، مول أيضا يمكن زيارته في مدينة نصر ويوجد به العديد من المطاعم ومنطقة مخصص لألعاب الأطفال، ويمكن شراء الهدايا وإعطائها لمن تحب بمناسبة الكريسماس.

كما يمكن الذهاب إلى منطقة «المقطم» حيث أصبحت الآن من أهم المناطق التي تحتفل بالكريسماس، ويوجد بها العديد من الكافيهات والأماكن التي تقيم حفلات مميزة للعديد من المطربين.