أماكن الخروج ليلة رأس السنة في بورسعيد.. فسحة على أد الأيد

ينتقي الأهالي أفضل أماكن الخروج ليلة رأس السنة في بورسعيد لتوديع سنة، مضت بكل ما فيها واستقبال عام جديد، وشهدت المحافظة تطورا يسمح للأهالي بانتقاء أماكن الخروج ليلة رأس السنة في بورسعيد، ومن هذه الأماكن هي:.

أماكن الخروج ليلة رأس السنة في بورسعيد

ساحة مصر

هي من أفضل أماكن الخروج ليلة رأس السنة في بورسعيد، وتطل على مجرى قناة السويس بها تمثال أم الدنيا، تمر أمامها السفن وأصبحت ساحة مصر وجهة سياحية للزائرين من مختلف الأعمار، وبها مساحات خضراء وحولها أهالي بورسعيد لمكان آمن لممارسة ألعاب التزلج عليه.

شارع طرح البحر

هو متنفس الأهالي للخروج ليلة رأس السنة، حيث يجمع 4 أحياء بالمحافظة، وبه مختلف المطاعم والحدائق، وأماكن المتنزهات بأسعار تناسب مختلف المستويات.

حديقة فريال التاريخية

يحرص الزائرون علي اختيار حديقة فريال التاريخية كأحد أماكن الخروج ليلة رأس السنة في بورسعيد المجانية، حيث جرى تطوير الحديقة مؤخرًا ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، وتضمنت 3 منصات للاحتفالات ومسرح ومسجد على الطراز الأندلسي وأعمدة ديكورية وأماكن جلوس خاصة لكبار السن ويأتي للحديقة الزائرين من مختلف المحافظات.

شارع ديليسبس باي

وهو متنزه مجاني يضم، مسطحات خضراء، و13 حاوية مقسمة إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا، لبيع مختلف المأكولات والمشروبات ومنطقة بلاي ستيشن للسيارات ومناطق ديكورية ونافورة وأماكن للجلوس.

حديقة السلام

كانت متنزه للأهالي ضمن أماكن الخروج ليلة رأس السنة في بورسعيد، حيث يتم إقامة مجسمات شجرة عيد الميلاد بها والرجل الثلج، واحتفالات الأحزاب والجمعيات المدنية، لكن قل الضغط عليها مع تطوير أماكن الخروج الأخرى.

ملاحات بور فؤاد

وتشبه ملاحات بورفؤاد بجبال الثلج تعتبر أفضل أماكن الخروج ليلة رأس السنة للزائرين لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالتزلج على جبال الملح، حيث يتم إقامة حفلات استعراضية بها ويرتدي الأطفال زي بابا نويل.

حديقة المسلة

تظل حديقة أو ميدان الشهداء بحي الشرق، هي أهم أماكن الخروج ليلة رأس السنة في بورسعيد، خاصة للأسر لأنها فسحة مجانية ويلتقطون صور مع الحمام وإطعامه.

كما يوجد شارع 3/7 وحديقة المنتزه، ضمن المتنزهات المطلة علي شارع طرح البحر بحي المناخ، وجرى تطوير الحديقة الدولية وإنشاء ساحة المشير طنطاوي وتقع بين شارعي «البترول سابقا» طنطاوي والرحاب وقريبة من الميناء البري الجديد.

وتضم عددا من النافورات وكشك موسيقي وأماكن جلوس ولاند سكيب على أعلى مستوى، وعددًا من المنتجعات والقرى السياحية ببورسعيد ومدينة بورفؤاد تناسب مختلف الفئات، وشاطىء وممشى وكورنيش بورسعيد، وهي فسح مجانية إلاً من خدمات الأطعمة والمشروبات المقدمة في الكافتيريات الموجودة بها.