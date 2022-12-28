نجوم حفلات رأس السنة 2023 في مصر.. بينهم الكينج وأحمد شيبة

مظاهر الاحتفال لا تتوقف تبدأ مع أعياد الكريسماس والعام الجديد، ويحرص العديد من الأشخاص على قضاء أوقات مميزة مع الأهل والأصدقاء في تلك المناسبات، ويختار الكثيرون أيضًا الذهاب لحضور حفلات رأس السنة 2023 في مصر، للاستماع إلى مطربيهم المفضلين والأجواء الموسيقية.

وفي هذا الصدد، تقدم الوطن، أبرز حفلات رأس السنة 2023 في مصر، وفقًا لما أعلنته الصفحات الرسمية للعديد من المطربين في الأيام السابقة.

حفلات رأس السنة 2023 في مصر

ومن ضمن حفلات رأس السنة 2023 في مصر ما يلي:

حفل محمد منير

ويشارك الكينج محمد منير في حفلات رأس السنة يوم 30 ديسمبر في القاهرة الجديدة، في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وتتراوح أسعار الحفل بين ثلاث فئات 300 إلى 1000 جنيه.

حفل فرقة مسار إجباري

تقيم الفرقة حفلا في 30 ديسمبر الجاري في العاصمة الإدارية، وذلك تزامنًا مع احتفالات رأس السنة 2023.

حفل إيهاب توفيق

ويحيى الفنان إيهاب توفيق حفلًا غنائيًا في أحد فنادق القاهرة يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر، وسيقدم لجمهوره باقة من أغانيه المميزة.

حفل مصطفى كامل

ويقيم الفنان مصطفى كامل، حفلا يوم 31 ديسمبر، في أحد فنادق القاهرة، وتتراوح أسعار حفل مصطفى كامل بين 4000 جنيه إلى 10000 جنيه.

حفل أحمد شيبة

كما يحيي الفنان الشعبي أحمد شيبة حفلًا غنائيًا في دار المشاة بمدينة نصر، وذلك بالمشاركة مع عدد من المطربين منهم، الفنانة هدى، وحجازي متقال.

حفل وائل جسار

ويشارك المطرب اللبناني الشهير وائل جسار في حفلات رأس السنة لعام 2023، حيث سيقدم حفلًا غنائيًا بأحد الفنادق بالقاهرة وستتراوح أسعار الحفل ما بين 4000 جنيه و10000 جنيه.

حفل الفنانة نيكول سابا

وتحيي الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حفلًا غنائيًا في 31 ديسمبر، في منطقة التجمع الخامس.