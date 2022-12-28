أماكن الخروج ليلة رأس السنة 2023.. أسعار رمزية وفسح عالمية

يخطط الكثير من الأشخاص في هذا الوقت من كل عام، للخروج، ويضعون برنامجًا للتنزه والخروجات وقضاء أوقات مميزة مع الأهل والأصدقاء والأحباب للاحتفال ببداية العام الجديد و«الكريسماس».

ونستعرض فيما يلي، أبرز أماكن الخروج ليلة رأس السنة لقضاء أوقات مميزة ومختلفة مع المقربين.

أماكن الخروج ليلة رأس السنة

توجد العديد من الأماكن التي يمكن اختيارها عند الاحتفال، ومن ضمن أماكن الخروج ليلة رأس السنة ما يلي:

يعد برج القاهرة خيارا مميزا للخروج فيها ليلة رأس السنة، إذ يمكن أن تشاهد المدينة من أعلى نقطة بها، كما يمكنك الجلوس في المطاعم المختلفة به لتناول الطعام والجلوس لقضاء أوقات رومانسية، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 65 جنيهًا ومجانًا للأطفال، وتذكرة الدخول للأجانب 200 جنيه.

وبالنسة لمحبي النيل والبحار والمياه، يمكنهم اختيار باخرة نيلية للخروج في رأس السنة، حيث تنتشر البواخر البسيطة والفاخرة على كورنيش النيل، والتي يمكنك أن تحصل على فسحة مدتها ساعة، بالمراكب النيلية أو البواخر الفاخرة، وفق ما يناسبك من إمكانيات.

كما يمكن الذهاب إلى شارع المعز بمنطقة الحسين، حيث توجد العديد من الكافيهات والمقاهي، ويقام بالبيوت الثقافية عدد من الندوات والحفلات بأسعار مناسبة في بيت السناري وبيت السحيمي، وكالة الغوري، قبة الغوري، بيت زينب خاتون.

كما يمكن زيارة زيد بارك الشيخ زايد، وهو عبارة عن مدينة ملاهي تضم عجلة فيريس وجولات ترفيهية للأطفال، وساحة مأكولات عالمية وحلبة تزلج، وسعر التذكرة للفرد الواحد 150 جنيها وللأطفال مجانا.

أما ممشى أهل مصر، فيعد خيارًا مميزا بالنسبة للكثيرين من المواطنين بدون مقابل، ويمتد من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو، وبطول الممشى هناك العديد من الكافيهات والمطاعم التي تقدم مختلف الأكلات والمشروبات وسعر التذكرة للدخول إليها 20 جنيها.

قرية الريف العربي، وتتواجد على امتداد طريق محاجر بني سويف، وهي قرية تناسب جميع العائلات ويوجد بها العديد من البرامج الترفيهية والأنشطة المختلفة مثل: ركوب الخيل والجمال، الملاهي الترفيهية، دور السينما، الألعاب الكهربائية، اللعب بالألوان والصلصال، وحمامات السباحة.