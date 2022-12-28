«التنظيم والإدارة»: إعلان نتائج مسابقة الأئمة اليوم بالرقم التسجيلي

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إنه بالنسبة للمتقدمين لمسابقة الأئمة الخاصة بوزارة الأوقاف ضمن الوظائف الحكومية الأخيرة، عليهم الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية لمعرفة ما إذا كانوا حصلوا على وظيفة أم لا، مشيرًا إلى أن الحصول على النتيجة ستظهر بعد وضع الرقم التسجيلي الذي قدم الشخص به.

الشيخ: تقدم لمسابقة الأئمة 15888

وأضاف «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق لجهاز التنظيم والإدارة على تعيين ألف إمام خلال 3 أعوام، «المسابقة أعلنت والناس تقدموا والنتيجة تم التصديق عليها، اللي تقدم للمسابقة 15888، واللي حضر الامتحان الإلكتروني كانوا 9618 شخص، و27% محضروش».

الشيخ: أعلنا عن وظائف ضمن مسابقة في وزارة الري

واستطرد: «أعلنا أيضا عن وظائف ضمن مسابقة في وزارة الري، والرئيس صدق على 614 وظيفة على مدار 3 سنين كل سنة 238 وظيفة، والسنة اللي فاتت مكملش العدد».

وأوضح أنه بالنسبة لتعيين المعلمين فطبقا للمعايير الدولية فيجب أن يكون لدينا 2 معلم في كل فصل، متابعا: «لما حسبنا في أول سنة الـ30 ألف لقينا أننا محتاجين 15 ألف يبقوا في الكي جي و45 ألف معلم يبقوا في سنة أولى وثانية وثالثة، واحنا معانا 30 ألف فقط، وبنحاول نعمل اكتفاء ذاتي للكيجيهات طلع 15187، وبقية الـ30 ألف هيروحوا لمعلم فصل ونكون بكدة حققنا 100% لكل الفصول».