«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف بالمجلس القومي للمرأة.. تعرف عليها

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن شغل وظائف حكومية قيادية جديدة، بالمجلس القومي للمرأة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

ونشر الجهاز الشروط والمستندات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، وطالب المتقدمين بتسليم الأوراق للمكتب الفني بالمجلس القومي للمرأة خلال مواعيد العمل الرسمية للمجلس طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

وظائف قيادية

- الجهة طالبة الإعلان: المجلس القومي للمرأة.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: جهات تابعة لرئاسة الجمهورية.

وصف الوظائف المعلن عنها

1- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس.

2- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

3- رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان.

4-رئيس الإدارة المركزية للإعلام والمراسم.

5-رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية.

6 -مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة.

7-مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شكاوى المرأة.

8-مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الفروع.

9 -مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

10-مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

11-مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.

12-مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

شروط التقدم للوظائف

وأكد الجهاز في الإعلان المنشور على موقع بوابة الوظائف الحكومية مجموعة من الشروط للتقدم لتلك الوظائف بينها الحصول على مؤهل عالي يتوافق مع نوع وطبيعة الوظيفة، وبيان عن أبرز انجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك من أصل وصورتين وعدد 4 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

طريقة التقدم للوظائف

تسليم المستندات المطلوبة للمكتب الفني بالمجلس القومي للمرأة خلال مواعيد العمل الرسمية للمجلس طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً في المبنى رقم 11 ش عبد الرازق السنهورى متفرع من مكرم عبيد، أمام حديقة الطفل بمدينة نصر في القاهرة.