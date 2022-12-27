«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف حكومية في الهيئة القومية للأنفاق

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة القومية للأنفاق لشغل العديد من الوظائف الحكومية المتنوعة الخصائص، من بينها وظائف قيادية، وحصلت «الوطن» على تفاصيل إجراءات التقديم والتوظيف وشغل هذه الوظائف على النحو التالي:

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة القومية للأنفاق

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة النقل

وصف الوظيفة: وظائف قيادية ( رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية - رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الإنشاءات السطحية والعلوية - مدير عام العلاقات العامة - مدير عام المرافق - مديرعام الإدارة العامة للموارد البشرية) .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين للوظائف

شروط المؤهل: كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة في إجراءات التقديم للوظائف

بيان حالة وظيفية معتمد موضحاً به (التأهيل العلمى والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الآداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافيه التى شغلها المتقدم- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

- مقترح تطويري وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين آدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

-شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية .

- صورة من شهادة الميلاد الرقم القومى + صورة بطاقة الرقم القومي .

-صحيفة الحالة الجنائية - عدد (6) صور شخصية مقاس 4X6 حديثه.

-تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من اصل و 6 نسخ وتسلم باليد للأمانه الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فى موعد غايته شهر من تاريخ النشر.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/12/20

نهاية الإعلان:2023/01/19

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:مقر الأمانه الفنيه للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة القومية للأنفاق( مجمع رمسيس – ميدان رمسيس – القاهرة ) إدارة شئون الخدمة – الدور الرابع.