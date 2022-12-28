أخصائي أمراض جرثومية لقناة القاهرة الإخبارية: العالم يعيش الآن في عصر الأوبئة

قال غسان الأعور، أخصائي الأمراض الجرثومية، من بيروت، إن العالم يعيش الآن في عصر الأوبئة، إذ لم نشاهد مثل كورونا منذ 10 سنوات، وعلى الرغم من أن الفيروس أصبح ضعيفا يلزم اتباع الإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه من الممكن أن ينتشر فيروس كورونا من الصين لغيرها مرة أخرى، لذلك لا بد من اتخاذ الاحتياطات حتى لا ينتشر الكوفيد، موضحًا أن عام 2022 لم يشهد إي خطورة للكورونا على الرئتي،ن والتي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم وتسبب ألم في الجسم وغيرها.

وأكد أخصائي الأمراض الجرثومية، أن الناس في حالة تخوف من انتشار الإنفلونزا التي تكون في فصل الشتاء على نصف الكرة الأرضية الشمالي، منوهًا بأن الناحية الطبية تشير إلى أن فيروس كورونا لم يعد ينتج عنه العدوة الصدرية في الرئتين مثل ما حدث خلال الفترات السابقة.