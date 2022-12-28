تجمد شلالات نياجرا بعد عاصفة ثلجية شديدة في أمريكا «صور»

أصبحت شلالات نياجرا مجمدة بعد تغطيتها بالثلوج عقب مرور الولايات المتحدة الأمريكية بعاصفة مدمرة ضربت مدينة بوفالو في ولاية نيويورك، الأمر الذي خلّف هذا العشرات من القتلى.

تجمعات للتصوير مع شلالات نياجرا المتجمدة

وتجمع عدد من الأشخاص مرتدين الملابس الثقيلة من أجل مشاهدة تجمد أحد أهم الشلالات في العالم، والتقاط صور تذكارية بجانب الصور التي التقطها الطائرات المسيرة عن بعد المعروفة بالإنجليزية «درونز»، وتم تصوير آثار العاصفة الكارثية التي ضربت نحو 25 ميلا جنوب شلالات نياجرا.

ويتحرك في شلالات نياجرا نحو 3160 طنا من المياه في الشلالات كل ثانية، وهذا مؤشر على أنها لا تتجمد بالكامل بسبب هذه الحجم الكبير من المياه، ولكن يتجمد جزء منها على السطح.

عاصفة كبيرة تجتاح أمريكا وتجمد شلالات نياجرا

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن العاصفة التي اجتاحت أمريكا وتحديدًا في ولاية نيويورك خلال الأيام الماضية هي الأقوى منذ 50 سنة، وتسببت في مقتل أكثر من 55 شخصًا، وفقدان البعض مع توقع الشرطة في الولاية زيادة الأعداد الفترة المقبلة.

بدوره وصف حاكم نيويورك، كاشي هوشول أن منطقة بوفالو أصبحت منطقة تشبه حرب بعد العاصفة، في الوقت الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك لتسهيل الحركة في المكان.