مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك: أنباء عن نزول الجيش الأمريكي لمواجهة العواصف الثلجية

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن العاصفة التي تضرب الولايات المتحدة الآن تاريخية، وهي الأسوأ منذ 40 عاما.

ارتفاع الثلوج إلى أكثر من 1.5 متر

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية، أن حاكمة ولاية نيويورك وصفتها أنها كارثية بل والصحف الأمريكية وصفتها أنها ساحة حرب، خصوصا في منطقة شرق وغرب الولايات المتحدة في مدينة بافلو، التي ارتفعت فيها الثلوج إلى أكثر من 1.5 متر وإلى الآن تحاول الكساحات فتح هذه الشوارع.

وتابع: «حاكمة ولاية نيويورك تقدمت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوقع على قرار أن تكون الولاية هي ولاية طوارئ منكوبة، إذ إن ذلك يساعد في المساعدات الفيدرالية، وهو ما حدث بالفعل يوم الاثنين الماضي، وانهالت المساعدات على الولاية، وهناك أنباء عن نزول الجيش في مدينة بافلو لمحاولة التعامل مع الأضرار».

واستطرد: «درجات الحرارة تصل في بعض المناطق إلى 13 تحت الصفر، وتسببت في تجمد الأنابيب الموصلة للتدفئة داخل المنازل، كما أن المطارات أغلقت عن بكرة أبيها وقد يستمر هذا الإغلاق إلى بعد غد».