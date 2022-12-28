عاجل.. حبس المتهم بقتل سهير الأنصاري «شهيدة العمل الخيري» في دمنهور

قرر المستشار محمد شلوف، رئيس نيابة مركز دمنهور، منذ قليل، حبس المتهم بقتل «سهير الأنصاري»، «محمد.ا»، والمعروفة إعلاميا بـ«شهيدة العمل الخيري»، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد عثور الأهالي على جثة سيدة مسجاة في أرض زراعية بدائرة المركز، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الجثة لسيدة تدعى «سهير الأنصاري»، 63 سنة، مقيمة مدينة دمنهور ووجه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي؛ لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

ضبط السائق المتهم بقتل سهير الأنصاري

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم وتبين أنه السائق الخاص بالمجني عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد على السلاح المستخدم «عصا حديدية».

وأفاد المتهم بقتل سهير الأنصاري خلال التحقيقات، أنه تحصل على مبلغ مالي والمصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليه.