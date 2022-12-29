الأمم المتحدة تخاطب ضمير العالم: اجعلوا 2023 عاما للسلام وإنهاء الصراع

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الجميع، إلى أن يجعل 2023 عام يُستعاد فيه السلام إلى الحياة والمنازل والعالم وفي الأقوال والأفعال، وذلك في رسالته بمناسبة العام الجديد.

وقال «جوتيريش»، إنّه في ليلة رأس السنة الجديدة، نسدل الستار على عام ولى ونتطلع بأمل إلى المستقبل، وفي عام 2022 أسدل ملايين الناس حول العالم حرفيا الستار على حياة خلت.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنّ الناس من أوكرانيا إلى أفغانستان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وسواها، غادروا أنقاض منازلهم وسبل عيشهم بحثا عن شيء أفضل.

وفي جميع أنحاء العالم، كان 100 مليون شخص يتنقلون هربا من الحروب وحرائق الغابات والجفاف والفقر والجوع، على حد تعبيره.

وقال الأمين العام: «إننا في عام 2023، نحتاج إلى السلام، الآن أكثر من أي وقت مضى، السلام مع بعضنا البعض، من خلال الحوار لإنهاء الصراع، والسلام مع الطبيعة ومع مناخنا، لبناء عالم أكثر استدامة، والسلام في المنزل، حتى تتمكن النساء والفتيات من العيش بكرامة وأمان، والسلام في الشوارع وفي مجتمعاتنا، في ظل الحماية الكاملة لجميع حقوق الإنسان، والسلام في أماكن العبادة التي نرتادها، في ظل احترام عقائد بعضنا البعض، والسلام على الإنترنت، بعيدا عن خطاب الكراهية والإساءة».